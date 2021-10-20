https://news.day.az/world/1393915.html У берегов Южной Кореи затонуло китайское судно
У берегов Южной Кореи затонуло китайское судно
Шестеро китайских рыбаков числятся пропавшими, еще девять были спасены в среду после крушения рыболовецкого судна под флагом КНР в Желтом море близ побережья Республики Корея. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на китайское генконсульство в Кванджу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел у берегов города Кунсан (провинция Чолла-Пукто). По данным агентства Yonhap, 239-тонное судно занималось промыслом в южнокорейской исключительной экономической зоне после получения соответствующего разрешения. В зоне бедствия развернута поисково-спасательная операция, которую осложняют большие волны.
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