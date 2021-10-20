Четверо детей погибли при взрыве снаряда на востоке Афганистана

По меньшей мере четверо детей погибли в результате взрыва неразорвавшегося снаряда в провинции Пактия на востоке Афганистана. Об этом сообщило в среду агентство Khaama Press, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, инцидент произошел в одной из деревень района Мутахан указанной провинции. Снаряд сдетонировал в то время, когда поблизости играли дети. Все погибшие, как уточняет агентство, были членами одной семьи.

Это не первый подобный случай в Афганистане за последнее время. Так, 24 сентября трое несовершеннолетних погибли, еще трое получили ранения в провинции Кунар (расположена на востоке страны) при взрыве снаряда, лежавшего на берегу реки.