В США одобрили применение бустерных доз вакцин

Американский медицинский регулятор разрешил массовое применение дополнительных (бустерных) доз вакцин против коронавируса от компаний Moderna и Johnson & Johnson (J&J) для ряда групп населения.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на официальном сайте регулятора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США "расширило применение бустерных доз вакцин от COVID-19 для соответствующих критериям групп населения".

В случае с препаратом от Moderna применять бустерную дозу можно "минимум через шесть месяцев" после полной вакцинации. Разрешение распространяется на людей "в возрасте 65 лет и старше", на лиц в возрасте "от 18 до 64 лет, подверженных значительному риску тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания", а также на жителей США в этой же возрастной категории, которые из-за рода их деятельности имеют высокий риск заражения.

В случае с препаратом от Johnson & Johnson бустерную дозу можно применять "минимум через два месяца" после полной вакцинации. Данный препарат эффективен при введении одной дозы. Разрешение распространяется на людей "в возрасте 18 лет и старше".