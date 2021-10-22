Названо условие для роста цены биткоина до 100 тысяч долларов

Курс биткоина может вырасти до 100 тысяч долларов за монету до конца года при условии усугубления проблем с инфляцией. Такой исход назвал вероятным руководитель инвестиционного департамента фонда на рынке криптоактивов ICB Fund Аарон Хомский. Его слова приводит газета Известия, передает Day.Az.

Эксперт считает, что уже до конца октября криптовалюта вырастет до 68,5-70 тысяч долларов, не встретив серьезного сопротивления. "После прорыва установленного в апреле исторического максимума на уровне 64 850 долларов биткоин снял препятствие для продолжения ралли, которое в перспективе может его привести к шестизначным значениям", - сказал Хомский.

По его словам, повысить интерес к биткоину может растущая из-за высоких цен на сырье, глобального дефицита чипов и сбоев в цепочках поставок инфляция. Он считает, что курс биткоина может вырасти на фоне ограниченного предложения - биржевые балансы снизились до минимума за три года.