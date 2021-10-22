Путин поблагодарил Европу за санкции

Президент России Владимир Путин поблагодарил Европу за введенные санкции, в том числе в области сельского хозяйства, и отметил положительный для страны эффект от введенных контрмер и импортозамещения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Спасибо европейцам за санкции в области сельского хозяйства. <...> За санкции вообще, но мы ответные меры ввели, связанные с сельским хозяйством, вложили соответствующие ресурсы, кстати говоря, не только в сельское хозяйство, но и в так называемое импортозамещение в промышленности. И надо сказать, эффект хороший. У меня было чувство тревоги, не скрою, но эффект в целом очень хороший", - сказал Путин в четверг, выступая на заседании международного клуба "Валдай".

По словам Путина, Россия увеличивает поставки продовольствия на мировой рынок. "Уже свыше $25 млрд экспорт нашего продовольствия. Я уже говорил об этом много раз, и хочу еще раз поблагодарить наших сельхозпроизводителей. Это их работа, прежде всего", - отметил президент.