Эрдоган призвал к бережному отношению к водным ресурсам

Проблема водных ресурсов актуальна и для Турции, в особенности на фоне климатических изменений. Бережное отношение к воде и ее эффективное управление представляют особую значимость для дальнейшего развития страны.

Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам I Совета по водным ресурсам Турции, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Турецкий лидер призвал к бережному отношению к водным ресурсам страны.​​​​​​​ "Власти Турции предпринимают шаги по снижению потерь воды, а значит, и защите нашего будущего", - сказал Эрдоган.

Президент Турции назвал водные ресурсы самым ценным и стратегическим достоянием столетия. "Расход воды на планете с каждым годом будет лишь расти. Эффективное потребление воды и предотвращение сокращения ее запасов - это не вопрос выбора, а вынужденная необходимость", - подчеркнул Эрдоган.

Глава государства сообщил, что на сегодняшний день в стране продолжается реализации 90 проектов, что позволит обеспечить 1,8 млрд кубометрами питьевой водой еще 18 млн жителей Турции.

Президент Эрдоган отметил, что тарифы на потребление воды в Турции разрабатываются с учетом положения малообеспеченных групп населения.

При реализации проектов в сфере ирригации, будут внедрены новые модели финансирования с участием частного сектора, сообщил турецкий лидер.