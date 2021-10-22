Глава полиции Гаити ушел в отставку

Руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль ушел со своего поста из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране. Об этом в четверг сообщает новостной портал Haiti 24, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что на посту его сменит Франц Эльбе. С понедельника в Гаити проходит общенациональная забастовка против роста насилия и похищений людей. Агентства ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити после убийства в ночь на 7 июля президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.

В частности, 16 октября в Порт-о-Пренсе злоумышленники похитили 17 христианских миссионеров из США и Канады. Также в понедельник новостной портал Haiti Libre сообщил об обстреле вооруженными бандами кортежа премьер-министра Гаити Ариэля Анри, когда он направлялся на памятную церемонию в честь 215-й годовщины убийства национального героя республики Жан-Жака Дессалина.