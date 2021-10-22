https://news.day.az/world/1394894.html В Молдове из-за нехватки газа погасили Вечный огонь
В Молдове из-за нехватки газа погасили Вечный огонь
Вечный огонь на мемориале славы советских солдат в Кишиневе потушили из-за нехватки газа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Молдовы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации ведомства, власти страны приняли решение погасить Вечный огонь по двум причинам. Во-первых, уточнили в Минобороны республики, в газовой трубе сильно снизилось давление, из-за чего огонь периодически потухал.
Кроме того, сильные ветры на территории страны также приводили к затуханию пламени, что могло повлечь за собой утечку газа. В итоге частицу огня перенесли в Музей боевой славы.
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