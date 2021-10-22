Байден разрешил использовать до $976 млн на оказание помощи афганским беженцам

Президент США Джо Байден разрешил Госдепартаменту использовать до $976,1 млн из Фонда чрезвычайной помощи беженцам и мигрантам на оказание содействия афганским гражданам.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу Белым домом меморандуме американского лидера, адресованном госсекретарю Энтони Блинкену, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как подчеркнул глава государства, "для национальных интересов важно" направить эти средства на "удовлетворение неожиданно возникших неотложных потребностей беженцев и мигрантов" из Афганистана, "включая дополнительное переселение отдельных лиц, подверженных риску в результате произошедшей в Афганистане ситуации". "Такая помощь может оказываться на двусторонней или многосторонней основе, в зависимости от обстоятельств, в том числе посредством взносов в международные организации и выделения средств другим неправительственным организациям, правительствам, а также министерствам и управлениям США", - указал Байден. Аналогичные меморандумы президент подписывал в конце июля ($100 млн) и конце августа ($500 млн).