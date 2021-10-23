Власти США раскроют новые подробности убийства Кеннеди

Американская администрация намерена 15 декабря опубликовать новые материалы, касающиеся убийства в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как в нем констатируется, Конгресс США в 1992 году объявил о том, что все данные, имеющие отношение к убийству Кеннеди, "следует постепенно раскрыть", если только это не нанесет вред обороне, разведке, правоохранительным органам или внешней политике страны. Американские ведомства занимаются проверкой этих документов.

Действующий американский лидер Джо Байден утвердил порядок публикации указанных материалов. Часть из них, как ожидается, раскроют 15 декабря. Это те сведения, обнародование которых не вызвало у властей возражений.

Публикацию второй части американские ведомства попросили отложить. Ожидается, что она не будет раскрыта до 15 декабря 2022 года. В заявлении уточняется, что ранее соответствующие рекомендации представило руководство Национального управления архивов и документации США.

Вместе с тем, как констатируется в заявлении, американские ведомства могут выступить за то, чтобы некоторая часть данных об убийстве Кеннеди не публиковалась и после 15 декабря 2022 года. Ожидается, что Национальное управление архивов и документации США также разработает план создания цифровой базы в открытом доступе, в которую поместят указанные документы.