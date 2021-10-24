Папе Римскому подарили футболку с автографом Месси

Папа Римский Франциск поблагодарил аргентинского нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси за футболку парижской команды с автографом футболиста, пишет Telam, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Футболку с надписью "С большой любовью" подарил Франциску премьер-министр Франции Жан Кастекс, приехавший в Ватикан с официальным визитом.

"Дорогой брат, благодарю тебя за футболку, присланную тобой, за преданность делу и твою простоту. Спасибо за стойкость. Оставайся таким же. Благослови тебя Бог, ты всегда можешь положиться на меня. Рад, что ты не зазнался", - обратился к футболисту Франциск.