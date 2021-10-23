Турция сообщила о начале процедуры закупки самолетов F-16 у США

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о начале процедуры закупки истребителей F-16 у Соединенных Штатов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Начались технические работы по приобретению F-16, мы следим за этим процессом. Усиление Турции также означает усиление НАТО", - приводит в субботу его слова Anadolu.