https://news.day.az/world/1394982.html Турция сообщила о начале процедуры закупки самолетов F-16 у США
Турция сообщила о начале процедуры закупки самолетов F-16 у США
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о начале процедуры закупки истребителей F-16 у Соединенных Штатов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Начались технические работы по приобретению F-16, мы следим за этим процессом. Усиление Турции также означает усиление НАТО", - приводит в субботу его слова Anadolu.
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