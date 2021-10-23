В Иране от коронавируса скончались более 125 тыс. человек

За прошедшие сутки в Иране от коронавируса скончались 124 человека, а в целом с начала пандемии - 125 052.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

За сутки коронавирусом в стране заразился 7 081 человек. Таким образом, общее число инфицированных в Иране достигло 5 851 670, состояние 4 346 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 5 402 865 человек, проведено свыше 34,6 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране граждане получили около 79,5 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 50,6 миллиона, вторую - 28,9 миллиона человек.