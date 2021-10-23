В Литве прошли военные учения

Учения Gele inis Vilkas 2021 с участием около 3 тыс. военных, в том числе из состава сводного батальона НАТО, прошли в Литве. Об этом в субботу сообщило на своем сайте командование армии балтийской республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ходе одних из самых масштабных учений текущего года проверены процедуры планирования военных операций, отработаны действия по организации наступления и обороны механизированного батальона литовской армии во взаимодействии с подразделениями размещенного в Литве сводного батальона НАТО передового базирования", - говорится в сообщении.

Заключительным этапом маневров, начавшихся 13 октября, стал встречный бой - имитация атаки подразделений батальона НАТО на позиции литовских военных.

В учениях были задействованы около 3 тыс. военнослужащих и около 1 тыс. единиц техники, в том числе танки Abrams и Leopard, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.