В Афганистане при взрыве мины погиб ребенок

В афганском городе Джелалабад легковой автомобиль наехал на мину. В результате взрыва погиб ребенок, еще двое человек получили ранения, уточняет телеканал TOLO News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в квартале Бехсуд, расположенном в Восьмом районе города. Есть предположения, что мина предназначалась для боевиков радикального движения "Талибан".

Уточняется, что в автомобиле в момент взрыва находилось несколько человек. Талибы пока никак не прокомментировали произошедшее.