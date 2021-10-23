https://news.day.az/world/1395142.html В Афганистане при взрыве мины погиб ребенок
В Афганистане при взрыве мины погиб ребенок
В афганском городе Джелалабад легковой автомобиль наехал на мину. В результате взрыва погиб ребенок, еще двое человек получили ранения, уточняет телеканал TOLO News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Инцидент произошел в квартале Бехсуд, расположенном в Восьмом районе города. Есть предположения, что мина предназначалась для боевиков радикального движения "Талибан".
Уточняется, что в автомобиле в момент взрыва находилось несколько человек. Талибы пока никак не прокомментировали произошедшее.
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