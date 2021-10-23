Талибы заявили, что дадут отпор афганским политикам, создавшим совет нацсопротивления

Радикальное движение "Талибан" готово ответить на любые угрозы со стороны ведущих афганских политиков и чиновников из свергнутого правительства, создавших на этой неделе Высший совет национального сопротивления Исламской Республики Афганистан. Об этом заявил в субботу назначенный талибами заместитель министра информации и культуры во временном кабинете министров страны Забихулла Муджахид, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Никто не смеет под предлогом противостояния или по какой-то иной причине угрожать народу Афганистана. Тем, кто на протяжении 20 лет увязал в коррупции, более нет места в руководстве страны. И если они хотят войны, [сформированное "Талибаном" временное] правительство готово дать им отпор", - приводит слова представителя радикалов местный телеканал TOLO News.

Помимо этого Муджахид сказал, что "более нет никакой необходимости в открытии фронтов", а те, кто попытаются развязать боевые действия, "не добьются никакого результата".

В пятницу один из лидеров партии "Исламское общество Афганистана" Ата Мохаммад Нур, а также председатель партии "Исламский призыв" Абдурраб Расул Саяф опубликовали в Facebook декларацию о создании Высшего совета национального сопротивления Исламской Республики Афганистан.

В заявлении сообщалось о намерении политиков противостоять "Талибану", в том числе, если потребуется, военными методами. Помимо этого они попросили жителей Афганистана подготовиться к длительному сопротивлению, а также призвали талибов "положить конец насилию над гражданами и вступить в прямые и конструктивные переговоры с представителями Совета".

Вместе с тем создатели нового политического органа поблагодарили международное сообщество за непризнание сформированного радикалами временного афганского кабмина и призвали все страны оказать давление на "Талибан" с целью формирования нового и инклюзивного правительства в Афганистане.

Состав Совета

Как уточняли афганские СМИ, помимо Нура и Саяфа в Совет вошли экс-спикер Волеси джирги (Народной палаты, нижней палаты парламента страны) в 2005-2010 годах, первый вице-президент исламской республики в 2014 году, а также лидер партии "Новый Афганистан" Мохаммад Юнус Кануни и занимавший в 2014-2020 годах должность первого вице-президента страны и лидер партии "Национальное исламское движение Афганистана" маршал Абдуррашид Дустум.

Кроме того, членами нового политического органа стали первый заместитель председателя правительства в 2014-2020 годах и один из лидеров Исламской партии Афганистана Мохаммад Хан, второй заместитель главы исполнительной власти страны в 2014-2019 годах, глава Партии исламского единства афганского народа Мохаммад Мохакик, а также бывший министр финансов исламской республики (в 2020-2021 годах) Абдулхади Аргандиваль.