Врачи настаивают на переводе Саакашвили в клинику гражданского сектора

Консилиум врачей, сформированный при минздраве Грузии, выступает с рекомендацией перевода экс-президента Михаила Саакашвили из тюрьмы в высокопрофильное медучреждение. Об этом сообщил один из членов консилиума, личный врач политика Николоз Кипшидзе, передает Day.Az со ссылкой на "Новости-Грузия".

Врачебный консилиум собрался сегодня уже во второй раз, чтобы обсудить состояния здоровья Саакашвили, который продолжает голодовку в тюрьме уже 23-й день. Накануне медики провели экс-президенту переливание крови.

"Состояние удовлетворительное. Вчерашнее переливание прошло хорошо, но его состояние может ухудшится в любую минуту. Комиссия единогласно решила, что в случае необходимости его нужно перевести в высокопрофильную больницу... Саакашвили, мы, лично я придерживаемся той позиции, что его перевод в тюремную больницу равнозначен убийству", - сказал Кипшидзе.

Экс-президент Грузии был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как тайно прибыл в Грузию из Украины. Саакашвили считает себя политическим заключенным и сразу после ареста объявил голодовку в знак протеста.

По словам адвокатов, состояние политика ежедневно ухудшается. Консилиум врачей, который впервые посетил Саакашвили в начале недели, рекомендовал госпитализировать его для профилактики.

Позже министр юстиции Рати Брегадзе информировал, что Саакашвили готовятся перевести больницу при Глданской тюрьме, которая, по его словам, годна для лечения голодающих заключенных. Эту идею не одобрили адвокаты Саакашвили, которые опасаются за безопасность экс-президента в окружении заключенных, отбывающих наказания за тяжкие преступления. Они требуют, чтобы политик был переведен в гражданскую клинику.