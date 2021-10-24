https://news.day.az/world/1395188.html Глава МИД Ирана анонсировал возобновление переговоров с группой «4+1» по ядерной сделке
Глава МИД Ирана анонсировал возобновление переговоров с группой «4+1» по ядерной сделке
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в субботу, что переговоры с группой 4 + 1 по иранской ядерной сделке скоро возобновятся. Об этом сообщает Trend со ссылкой на ИРНА, передает Day.Az.
Глава иранского МИД сделал это заявление на встрече с новым Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хосровом Назери.
"Продолжающееся взаимодействие Ирана с Европейским союзом дало толчок возобновлению ядерных переговоров с группой 4 + 1, в которую входят Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия", - сказал глава иранского МИД.
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