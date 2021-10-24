Власти Эквадора расследуют гибель семи заключенных в тюрьме

Прокуратура Эквадора расследует обстоятельства гибели семи заключенных в тюрьме, где в сентября произошел бунт, унесший жизни более 100 человек. Об этом сообщила в Twitter национальная служба по вопросам, касающихся заключенных (SNAI), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, тела погибших были найдены в зоне для свиданий. "SNAI оказывает содействие полиции и прокуратуре Эквадора для расследования произошедшего", - говорится в сообщении.

28 сентября в этой же тюрьме, расположенной в городе Гуаякиль на западе Эквадора, произошли столкновения между представителями разных банд. По официальным данным, в ходе бунта погибли 119 заключенных. Президент страны Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в пенитенциарной системе страны на 60 день.