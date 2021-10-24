COVID-19 в Европе: новые антирекорды

В Германии зафиксировали рекордный рост числа заражений коронавирусом за неделю. Впервые за несколько месяцев показатель заболеваемости стал трехзначным: 100 случаев на 100 тысяч человек, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Всё потому, что до сих пор есть те, кто не вакцинировался. Можно говорить всё что угодно, они этого просто не делают. При этом они хотят ходить везде, но не хотят делать другие вещи", - говорит жительница баварского города Мюльдорф-ам-Инн, где заболевших особенно много.

Между тем власти Румынии ввели коммендантский час для непривитых и сделали ношение масок на улице и в помещении обязательным. Палаты интенсивной терапии в стране переполнены. В Бухаресте организовывают "прививочные марафоны", когда центры вакцинации работают день и ночь, но желающих сделать прививку всё равно мало. В Румынии вакцинировано лишь 30% населения.

А в России в субботу был установлен новый суточный антирекорд по заболеваемости: коронавирусом заразились 37 678 человек. С 30 октября по 7 ноября в стране объявлены нерабочие дни, власти Москвы и Санкт-Петербурга ввели частичный локдаун.