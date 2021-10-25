Во Франции посоветовали НАТО смириться с созданием единой армии ЕС

Министр обороны Франции Флоранс Парли посоветовала НАТО смириться с созданием единой армии Европейского Союза, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Европейская оборона строится не в противовес НАТО, а совсем наоборот: укрепление Европы будет способствовать укреплению и повышению жизнеспособности альянса", - заявила Парли.

Идея создать единые вооруженные силы Европейского союза получила новую поддержку после того, как Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты создали новый военно-политический альянс AUKUS.