Германия не поможет США в военном конфликте с КНР

Спикер фракции СДПГ по внешней политике Нильс Шмид заявил, что новое правительство Германии выступит за мирное решение "тайваньского вопроса" в случае конфликта США с Китаем, но не будет помогать Соединенным Штатам силовыми методами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что новое правительство ФРГ не поддерживает американскую риторику и выступают против возможного военного конфликта Штатов против Китая.

"Если начнется война, мы сможем сделать не так уж много. Я полагаю, что новое правительство ФРГ выступит за мирное решение тайваньского вопроса. <...> У нас нет (на Тайване) баз и каких-либо военных сил. А потому то, что мы должны пытаться сделать - это воспользоваться дипломатической и политической силой, чтобы избежать военной ситуации", - подчеркнул Шмид.

По его мнению, жители Тайваня сами должны принять решение, при каких обстоятельствах может случиться их воссоединение с материковым Китаем.