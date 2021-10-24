На границе Грузии и Армении произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в воскресенье вблизи границы Грузии и Армении.

Об этом говорится в сообщении Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, эпицентр стихии находился вблизи грузинского села Самеба. Очаг залегал на глубине 9 км. Землетрясение произошло в 21:04 по местному времени.

О жертвах и разрушениях информации нет.