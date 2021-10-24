https://news.day.az/world/1395349.html На границе Грузии и Армении произошло сильное землетрясение
На границе Грузии и Армении произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в воскресенье вблизи границы Грузии и Армении.
Об этом говорится в сообщении Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным ведомства, эпицентр стихии находился вблизи грузинского села Самеба. Очаг залегал на глубине 9 км. Землетрясение произошло в 21:04 по местному времени.
О жертвах и разрушениях информации нет.
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