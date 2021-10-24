https://news.day.az/world/1395352.html На севере Сирии нейтрализованы 5 террористов PПК
На севере Сирии нейтрализованы 5 террористов PПК
В зоне проведения операции "Источник мира" на севере Сирии нейтрализованы 5 боевиков YPG [сирийское крыло РПК], готовящих теракты.
Об этом в воскресенье сообщило Министерство национальной обороны Турции в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Операция по нейтрализации террористов была проведена силами спецназа.
Согласно сообщению, террористы планировали теракты в районе операции "Источник мира".
"Турция не позволяла и не позволит террористам PKK/YPG нарушить атмосферу спокойствия и безопасности в зоне проведения операции "Источник мира", - говорится в сообщении.
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