Си Цзиньпин призвал к активизации противоэпидемической помощи развивающимся странам

Председатель КНР Си Цзиньпин считает необходимым активизировать усилия по предоставлению противоэпидемической помощи развивающимся государствам. Об этом он заявил в понедельник в ходе встречи по видеосвязи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пандемия коронавируса повлияла и нанесла серьезный удар по национальному развитию и уровню жизни людей во всех странах, в особенности в развивающихся государствах", - приводит слова председателя КНР Центральное телевидение Китая. По его убеждению, "чтобы объединиться в борьбе с пандемией и восстановить экономику, необходимо взяться за руки".

"Следует активизировать усилия по оказанию противоэпидемической помощи развивающимся странам, содействовать справедливому распределению вакцин в глобальном масштабе, а также способствовать тому, чтобы вакцина стала по-настоящему глобальным общественным благом", - продолжил Си Цзиньпин.

По его словам, Китай готов усилить координацию действий с ООН, способствовать реализации глобальных инициатив в области развития и решению трудностей развивающихся государств, помогать в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года. Председатель КНР также указал на то, что все страны должны придерживаться Парижского соглашения по климату, выполнять свои обязательства по сокращению выбросов, а также содействовать ускорению экономической трансформации развивающихся государств.