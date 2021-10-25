Цена мировой нефти побила семилетний рекорд

На нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость 1 барреля американской нефти марки WTI с условием отгрузки в декабре этого года впервые с октября 2014 года превысила 85 долларов.

Как сообщает Day.Az, стоимость нефти WTI выросла на 1,58% и достигла 85,08 долларов.

В ходе торговых операций на лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость нефти марки "Brent" с условием отгрузки в январе 2022 года выросла на 1,1% и составила 85,57 долларов США.