Tesla столкнулась с ошеломительным успехом в Европе

Tesla Model 3 стала самым продаваемым автомобилем в Европе в сентябре, впервые электромобиль превзошел модели с бензиновыми двигателями. Об ошеломляющим успехе, с которым столкнулась компании Илона Маска, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Самый доступный электрокар от Tesla превзошел такие автомобили, как Clio от Renault и Golf от Volkswagen. Производительность Model 3 частично отражает "интенсивный рост продаж Tesla в конце квартала", говорится в отчете исследовательской компании Jato Dynamics. Это первый случай, когда автомобиль, произведенный за пределами Европы, занял первое место в регионе.

На электрические и гибридные автомобили приходилось 23 процента автомобильного рынка Европы в сентябре, это оказалось почти вдвое больше, чем в 2020 году.

В целом отрасль находится в кризисе из-за нехватки полупроводников, производство сокращается, задерживаются поставки. Растущая популярность электромобилей обнадеживает, но продажи пока недостаточно высоки, чтобы компенсировать значительное снижение в других сегментах, отмечают эксперты.