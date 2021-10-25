США прекратят финансовую помощь Судану

Соединенные Штаты замораживают финансовую помощь Судану в связи с переворотом в Хартуме. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В свете нынешнего развития событий Соединенные Штаты ставят на паузу оказание содействия из 700 млн долларов из <...> экономической поддержки Судана. Эти средства предназначались для поддержки демократических преобразований в Судане", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы ставим на паузу всю сумму", - уточнил Прайс.