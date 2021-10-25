Назначена дата старта «Прогресс МС-18» с Байконура

Сегодня ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-18" была установлена на стартовом комплексе № 31 площадки космодрома Байконур, передает Day.Az со ссылкой на "Казинформ".

Это означает, что до старта остается трое суток. Сегодня специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Космический грузовик "Прогресс Мс-18" должен доставить на борт Международной космической станции (МКС) 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы "Родник", 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также 1 509 кг оборудования и материалов в грузовом отсеке, включая ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-18" назначен на 28 октября 2021 года, стыковка с МКС запланирована на 30 октября.