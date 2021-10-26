Байден заявил, что ущерб от глобального потепления в этом году в США достиг $100 млрд

Власти Соединенных Штатов оценивают ущерб от глобального потепления в нынешнем году в $100 млрд. Об этом сообщил в понедельник президент США Джо Байден, выступая в штате Нью-Джерси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Только в этом году глобальное потепление нанесло нам ущерб на сумму более $1 трлн, простите, $100 млрд", - отметил глава государства. Он напомнил, что в середине сентября посетил Нью-Джерси, который пострадал от последствий урагана "Ида". Удар стихии американский лидер связал с изменением климата.

С тех пор, продолжил Байден, федеральное правительство "одобрило заявления о предоставлении помощи примерно от 30 тыс. жителей штата, а также выделило $150 млн на ремонт, замену и помощь в аренде жилья и другие нужды". "В период с 2010 по 2020 год в этом штате произошло 24 экстремальных погодных явления", - добавил Байден.

Ураган четвертой категории "Ида" обрушился на штат Луизиана 29 августа, тогда более миллиона потребителей лишились электроснабжения. Отголоски "Иды" привели к проливным дождям и наводнениям в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания.