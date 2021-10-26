Китай оказался катастрофически опасным для планеты

Среди пяти главных загрязнителей, к которым относятся Китай, США, Индия, Россия и Япония, первый оказался самым опасным для планеты. Как пишет Bloomberg, уровень выбросов в стране ежегодно растет и уже превзошел совокупные эмиссии четырех других лидеров рейтинга, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Количество выбросов крупнейших китайских компаний долгое время не было известно. Многие предприятия скрывают данные, а те, что их предоставляют, не поясняют, как их рассчитывали. Госкорпорации Китая оказались вреднее для планеты большинства стран - сталелитейный гигант China Baowu в 2020 году загрязнил воздух сильнее, чем весь Пакистан, а деятельность нефтяного предприятия China Petroleum & Chemical хуже отразилась на экологии, чем деятельность всей Канады, которая занимает 11-е место в мире по уровню выбросов.

По мнению экспертов, государственные предприятия Китая являются главными источниками новых выбросов, и от влияния на их деятельность зависит будущее планеты. Однако несмотря на то, что весь мир надеется на сотрудничество с ними в предотвращении глобальной катастрофы, представители этих компаний не будут участвовать в Конференции ООН по изменению климата в Глазго.

Больше всего (33 процента) выбросов Китая приходится на энергоснабжение. Для декарбонизации сектора необходимо закрыть тысячи угольных электростанций и резко нарастить объемы возобновляемой энергии. Ведущие энергокомпании Китая (известные как "Большая пятерка") - Huaneng Group, Huadian, China Energy Investment, State Power Investment и Datang - в 2020 году произвели 960 миллионов тонн СO2, что вдвое больше, чем вся угольная промышленность в России. "Большая пятерка" пообещала достичь пика выбросов к 2025 году. Тем не менее эксперты считают, что на фоне энергетического кризиса в Китае это маловероятно, так как чиновники собираются отказаться от угля не раньше 2026 года.

Другими загрязняющими планету отраслями в Китае являются строительство и производство стали - на них приходится 30 и 21 процент выбросов соответственно. Чтобы сделать эти сферы более безопасными для природы, эксперты советуют заменить уголь водородом в сталелитейной промышленности, а при возведении зданий сделать ставку на экологически чистые материалы вроде "зеленого" цемента.

Декарбонизировать нефтеперерабатывающую промышленность будет сложнее, поскольку значительная часть выбросов от нее происходит вне предприятий - в том числе при поездках на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. Эксперты предлагают нефтяным гигантам постепенно отказываться от производства бензина и расширять присутствие в других сферах - выпускать бытовую химию или пластиковые товары. Однако на фоне активной поддержки в стране нефтегазовых проектов это вряд ли случится.

Тем не менее Китай осознал преимущества декарбонизации. Энергия с солнечных и ветряных электростанций зачастую дешевле ископаемого топлива, поэтому Пекин начал активно развивать возобновляемую энергетику. Китай также является одним из лидеров в производстве аккумуляторов и электрокаров. Местные зеленые проекты вроде водородного топлива и систем улавливания углерода находятся на рекордно высоком уровне. Эксперты прогнозируют, что скоро они станут широко использоваться в стране, но для этого необходимы соответствующие изменения в экономической политике.