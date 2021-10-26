Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в штате Айдахо

Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре города Бойсе (штат Айдахо).

Соответствующее заявление опубликовано в понедельник в Twitter полицейского управления города, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сообщается о нескольких пострадавших. Правоохранители уточнили, что им удалось задержать в связи с инцидентом одного человека. При этом не уточняется, идет ли речь о стрелке.