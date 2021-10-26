https://news.day.az/world/1395855.html Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в штате Айдахо
Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в штате Айдахо
Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре города Бойсе (штат Айдахо).
Соответствующее заявление опубликовано в понедельник в Twitter полицейского управления города, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Сообщается о нескольких пострадавших. Правоохранители уточнили, что им удалось задержать в связи с инцидентом одного человека. При этом не уточняется, идет ли речь о стрелке.
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