Умер бывший президент Южной Кореи

Бывший президент Южной Кореи Ро Дэ У, который находился у власти с 1988 по 1993 годы и установил дипломатические отношения с СССР, скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает агентство "Ёнхап", ссылаясь на помощников экс-лидера, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что политик умер после того, как был госпитализирован из-за ухудшения здоровья. Он не смог выздороветь. Подробности его болезни не сообщаются.