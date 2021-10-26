Суточная статистика заболеваемости COVID-19 в России пошла на спад

В России за минувшие сутки выявили 36 446 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией во вторник, 26 октября, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Днем ранее в России зафиксировали 37 930 новых заражений - тогда заболеваемость обновила максимум с начала пандемии коронавируса.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (6074), Подмосковье (2930), в Санкт-Петербурге (2735) и в Самарской области (1278). Меньше всего - в Ненецком автономном округе (15 случаев), Чукотском автономном округе (16 случаев) и в Магаданской области (23 случая).

За последние 24 часа скончались 1106 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 232 775 человек. Более 1000 смертей в России за сутки выявлено восьмой день подряд.