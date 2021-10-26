В Молдавии одобрили вакцинацию детей с 12 лет препаратом Pfizer

Агентство по лекарствам Молдавии одобрило начало вакцинации от коронавируса детей с 12 лет и рекомендовало использовать препарат Pfizer. Об этом 26 октября сообщает NewsMaker, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Теперь решение должен утвердить Минздрав.

В сентябре врач-эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Вячеслав Гуцу сообщил, что ведомство одобрило инициативу вакцинировать подростков, опираясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Вакцинация будет проводиться только после письменного разрешения родителей или законных опекунов и в их присутствии.

Позже в Минздраве заявили, что решение агентства общественного здоровья носит рекомендательный характер. Госсекретарь министерства также рассказала, что, в отличие от предыдущей волны пандемии, теперь вдвое выросло число зараженных детей.

Всего с начала пандемии в Молдавии заразились коронавирусом более 329 тысяч человек, умерли 7535.