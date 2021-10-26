На Барбадосе избрана первый президент в истории страны после отказа от монархии

Адвокат Сандра Прунелла Мейсон была единогласно избрана двумя палатами парламента Барбадос на президентский пост. Как сообщает "Би-Би-Си", Мейсон до этого занимала пост генерал-губернатора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инаугурация нового главы государства запланирована на 30 ноября. В этот же день Барбадос официально станет республикой.

Помимо того, что она станет первым президентом в истории страны, она станет единственным в истории первым президентом-женщиной.

С объявления независимости в 1966 году до 2021 года Барбадос был монархией. При этом, главой государства, как и во множестве других стран Содружества наций была королева Великобритании Елизавета II. Тем не менее, недавно правительство государства объявило о переходе страны к республиканской форме правления. С этого года Барбадос станет парламентской республикой. Президент страны будет избираться Парламентом Барбадос сроком на четыре года с возможностью однократного переизбрания.