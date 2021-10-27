Польшу обязали выплачивать по 1 млн евро за неисполнение законов ЕС

Европейский суд в среду назначил Польше штраф - ежедневную выплату по 1 млн евро за неисполнение норм законодательства ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Распоряжением Европейского суда Польше предписано выплачивать ежедневный штраф в размере 1 млн евро за отказ приостанавливать действие национального законодательства, которое, в частности, касается юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда", - говорится в твиттере Европейского суда.

Конституционный суд Польши, задачей которого является проверка на соответствие конституции страны прочих нормативных актов, ранее в октябре вынес решение о том, что ряд законов ЕС и некоторые европейские судебные постановления противоречат основному закону страны. Судьи объявили, что членство Польши в Евросоюзе, по их мнению, не дает органам ЕС верховенства в судебной сфере и не означает передачу Польшей своего суверенитета.

Такое решение идет вразрез с принципом верховенства права ЕС, на котором настаивают в Брюсселе. Этот принцип означает, что правовые нормы стран Евросоюза в целом ряде сфер не должны применяться, если противоречат нормам европейского права.