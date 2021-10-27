Полиция США проводит проверку после сообщений об угрозе взрыва в Вашингтоне

Полиция США проводит проверку после сообщений об угрозе взрыва в центре Вашингтона в соседнем с Капитолием Министерстве здравоохранения. Об этом сообщает в среду телекомпания FOX, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в Капитолии было увеличено присутствие полиции. Сообщений о пострадавших не поступало.

Как сообщила телекомпания, об угрозе взрыва было сообщено около 10 утра по местному времени [17:00 мск]. По словам представителя Минздрава Сары Ловенхайм, люди из здания министерства "в качестве меры предосторожности" были эвакуированы, а ведомство, совместно с правоохранительными органами, "внимательно следит за ситуацией".