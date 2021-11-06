В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом

В Грузии за сутки выявлены 5 240 новых случаев заражения коронавирусом, 2 235 человек выздоровели, 68 - скончались, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране проведены 53 544 теста на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 748 751, при этом 684 154 человека выздоровели, 10 368 - скончались.

В настоящее время 37 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 707 - на стационарном лечении.

По состоянию на шестое ноября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более двух миллионов человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 4 942 человека.