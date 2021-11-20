В Китае Alibaba оштрафовали за антимонопольные нарушения

Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка оштрафовало несколько крупнейших компаний Китая, в том числе Alibaba, за нарушения антимонопольного законодательства. Соответствующее заявление опубликовано на сайте регулятора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно документу, компании совершили административные нарушения и должны выплатить штраф в размере 500 тысяч юаней ($78,2 тысячи).

Так, были незаконным образом скуплены акции Meizu Technology Co., Yongyang Anfeng (Beijing) Technology Co. и AutoNavi Software Holdings Co. Также были зафиксированы нарушения в оформлении отчетной документации у Baidu, Suning и Tencent.

В общей сложности власти Китая зарегистрировали 43 дела о подобных нарушениях за последнее время.

В апреле 2021 года за нарушение антимонопольного законодательства китайский регулятор оштрафовал компанию Alibaba на рекордные 18,34 миллиарда юаней ($2,78 миллиарда).