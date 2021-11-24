https://news.day.az/world/1407547.html Очевидцы засняли охваченный пламенем автобус с людьми в Петербурге - ВИДЕО
Очевидцы засняли охваченный пламенем автобус с людьми в Петербурге - ВИДЕО
Очевидцы сняли на видео охваченный пламенем автобус с людьми в Петербурге. Эти кадры опубликованы в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По данным 78.ru, инцидент произошел на улице Луначарского. В транспортном средстве находились пять человек, пострадавших нет.
Возгорание было ликвидировано.
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