Очевидцы засняли охваченный пламенем автобус с людьми в Петербурге

Очевидцы сняли на видео охваченный пламенем автобус с людьми в Петербурге. Эти кадры опубликованы в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным 78.ru, инцидент произошел на улице Луначарского. В транспортном средстве находились пять человек, пострадавших нет.

Возгорание было ликвидировано.