В Швеции бустерную дозу вакцины против коронавируса предложат всем старше 18 лет

Правительство Швеции приняло решение предложить всем жителям страны старше 18 лет третью дозу вакцины против коронавируса. Об этом в среду сообщила на пресс-конференции министр социальных дел Лена Халленгрен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Швеции относительно низкий уровень распространения инфекции, но нельзя считать само собой разумеющимся, что это будет продолжаться, - отметила она. - Всем жителям старше 18 лет будет рекомендована третья доза".

По словам главы управления здравоохранения Карин Тегмарк Визелль, в первую очередь бустерную прививку сделают людям, входящим в группы риска, а также жителям в возрасте от 50 до 64 лет, затем - всем остальным.

Правительство также подтвердило введение с 1 декабря требования предъявления сертификата о вакцинации при посещении массовых мероприятий в помещениях с участием более 100 человек. "Целью сертификатов о вакцинации является сокращение распространения инфекции за счет минимального количества цепочек заражения, при этом у нас все еще может быть более широкая аудитория, например в театрах или на спортивных аренах", - сказала Халленгрен.

Эта мера может стать актуальной и для ночных клубов, пояснила министр культуры и спорта Аманда Линд.