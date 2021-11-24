Австралиец нашел метеорит возрастом 4,6 млрд лет

Камень, найденный в австралийском парке Мэриборо в 2015 году, оказался метеоритом. Об этом сообщило издание Science Times, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что его обнаружил Дэвид Холе с помощью металлоискателя. Мужчина занимался поисками золота и наткнулся на камень весом 17 килограммов, который не походил на другие.

Холе решил, что в нем могут быть золотые самородки, и забрал домой. Дэвид пилил и сверлил камень, и даже обливал кислотой, но это никак не повлияло на его целостность.

Геологи, которые исследовали загадочный камень, назвали его чудом. Метеорит получил название Мэриборо в честь города, где был найден. По предварительным данным, его возраст составляет 4,6 миллиарда лет.