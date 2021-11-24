Cеверокорейца приговорили к смертной казни за продажу копий «Игры в кальмара»

Гражданина КНДР приговорили к смертной казни за контрабанду и перепродажу копий популярного сериала "Игра в кальмара". Об этом сообщает RFA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мужчина предположительно скачал сериал в Китае, после чего скачал его на флэшки и продавал их соотечественникам.

Об инциденте стало известно после того, как несколько школьников были обнаружены за просмотром сериала. Cамих школьников приговорили к пяти годам принудительных работ, а учителей школы уволили.

"Правительство очень серьезно относится к этому инциденту, заявляя, что такие случаи портят образование молодежи. ЦК уволил директора школы, секретаря по делам молодежи и классную руководительницу", - сообщил источник.

Отмечается, что в прошлом году был принят закон, предполагающий наказание за контрабанду и распространение видеопродукции, ввезенной из капиталистических стран. В частности, из Южной Кореи и США.