В Dior извинились перед Китаем за скандальное фото

Французский дом моды Christian Dior извинился перед народом Китая после скандала из-за снимка, показанного в рамках выставки Lady Dior в Шанхае. Соответствующее заявление было опубликовано 23 ноября в социальной сети Weibo, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Ранее на фотоэкспозиции был показан портрет азиатской девушки, держащей сумку, который вызвал волну возмущения в китайских СМИ и соцсетях.

В Dior отметили, что когда в сети появилась критика со стороны общественности, модный дом "придал этому большое значение" и сразу же удалил фотографию на официальном сайте и снял с выставки.

"Dior, как и всегда, с уважением относится к чувствам китайского народа, строго соблюдает китайское законодательство и сотрудничает с соответствующими департаментами в целях проверки и одобрения всех публично выставляемых работ. Если был допущен какой-либо промах, мы всегда готовы выслушать замечания, а затем своевременно исправить ошибку. Искренние намерения Dior в отношении китайского общества и потребителей непоколебимы", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, в ответ на появление снимка издание Beijing Daily выпустило разгромную статью с заголовком "Так выглядят китайские женщины? Западные люксовые бренды снова взялись за старое...".

"На фотографии изображена модель с маленькими прищуренными глазами, иссиня-черными тенями, мрачным веснушчатым лицом, жирными волосами и при этом еще в одеяниях времен династии Цин", - говорится в материале, который получил большой отклик в социальных сетях.

"Это зомби из времен династии Цин?", "Неужели китаянки выглядят так в глазах люксовых брендов?", "В этом нет никакой красоты", "Искусство может быть непопулярным, но не злым", "Стандартное изображение китайцев через "западный" объектив", - написали фолловеры в комментариях.