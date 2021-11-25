В Армении власти прослушивают граждан с помощью дорогостоящей шпионской программы

В Армении власти прослушивают граждан с помощью шпионской программы Pegasus, разработанной компанией NSO Group. Об этом заявил депутат Национального собрания от фракции "Армения" Гегам Манукян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Власти, особенно органы безопасности в кратчайшие сроки должны представить разъяснения касательно использования шпионского ПО", - заявил в беседе с корреспондентом одного из армянских СМИ депутат, коснувшись слежки за армянскими пользователями с помощью разработанного израильской компанией NSO Group программного обеспечения. Также он сделал соответствующую публикацию на своей странице в Facebook.

Напомним, что сегодня несколько жителей Армении получили письма с предупреждением от корпорации Apple о том, что их подслушивают.

О получении такого письма заявил сегодня ранее руководитель фракции Национального Собрания Армении "Честь имею", экс-директор Службы национальной безопасности РА Артур Ванецян.

Гегам Манукян такого письма не получал, при этом он не знает, получали ли соответствующие письма депутаты от фракции "Армения". Однако, по его словам, ясно одно: несмотря на послевоенную, тяжелую социальную ситуацию в стране и последствия, власти Армении потратили большие средства на слежку через шпионское ПО.

"Из реакций на наши телефонные разговоры мы понимаем, что что-то не так. Это свидетельствует о страхах властей. Только тот факт, что расходы на поддержание общественного порядка значительно снизились, и вместо этого увеличились расходы на государственную охрану, говорит о том, что власти с утра до ночи думают, как обезопасить собственную власть, безопасность и благополучие. Программа, о которой написала пресса, стоит несколько миллионов. Это просто недопустимо, особенно когда Пашинян по каждому поводу оправдывается плохо оборудованной передовой", - сказал депутат.