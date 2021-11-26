Раскрыты масштабы производства вакцины «Спутник V» в России

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл масштабы производства вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Директор центра пояснил, что в России в настоящее время выпущено порядка 85 миллионов комплектов препарата. "В России выпущено 70 миллионов комплектов "Спутника V" и 15 миллионов "Спутника Лайт", - сказал Гинцбург.