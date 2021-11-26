Десятки рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы

В московских аэропортах в пятницу, 26 ноября, были задержаны и отменены в общей сложности 30 рейсов. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов "Яндекс.Расписание", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что по информации на 10:00 по бакинскому времени в аэропорту Внуково было задержано четыре рейса и отменено еще три вылета, в аэропорту Шереметьево задержаны пять рейсов, отменены девять, а в Домодедово задержаны девять рейсов.

Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков рейсов не сообщаются.