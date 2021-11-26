В Паттайе в условиях ослабления карантинных ограничений открылся фестиваль фейерверков

Ежегодный фестиваль фейерверков начался в пятницу на центральной набережной в курортном городе Паттайя (Таиланд). Двухдневное мероприятие из-за продолжающейся пандемии коронавируса второй год подряд проводится в локальном формате, а не в международном.

Фестиваль открылся выступлениями местных музыкальных коллективов на специально возведенной сцене, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Позже мэр Паттайи Сонтхая Кхунплом дал официальный старт мероприятию. В этом году доступ в зону проведения концерта осуществляется только для лиц с сертификатом о завершении вакцинации от коронавируса и (или) отрицательным антиген-тестом, сделанным не позднее чем за 72 часа. При этом посетители фестиваля должны быть в масках все время и соблюдать социальную дистанцию, продажа и распитие алкогольных напитков запрещены.

В течение пятничного вечера местные пиротехники представили четыре свои 15-минутные программы. Многотысячная публика восторженно реагировала на зрелищное действо, аплодируя мастерству пиротехников.

В субботу продолжатся выступления пиротехников перед людьми, которых в выходной день может прибыть в курортный город еще больше. Между тем многие гостиницы, окна в номерах которых выходят на пляж, были забронированы заблаговременно, как и столики в ресторанах и кафе. За два дня пиротехники планируют использовать порядка 17,6 тыс. фейерверков.

Международный фестиваль фейерверков в Паттайе проводится с 2010 года. Тогда с помощью плавучих платформ более 50 тыс. фейерверков были запущены в небо представителями нескольких стран. С тех пор мероприятие проводится ежегодно, однако в прошлом году из-за пандемии коронавируса оно было сдвинуто по срокам, а основными посетителям фестиваля стали местные жители, среди которых также были иностранцы. В мае 2019 года в двухдневном мероприятии принимали участие команды из России, Китая, США, Великобритании и Таиланда.