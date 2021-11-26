ВОЗ признала угрозой для мира новый штамм COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали угрозой для мира новый штамм COVID-19, выявленный в ЮАР, и которому был присвоено название по греческой букве "омикрон". Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как считают специалисты, новая разновидность коронавируса может угрожать странам, которые ведут борьбу с его распространением. Также в ВОЗ полагают, что вирус B.1.1.529 после целой серии мутаций может влиять на содержание протеина в организме, а при таком изменении существующие в настоящее время вакцины могут оказаться не столь эффективными.

В ВОЗ также предположили, что вариант "омикрон" распространяется быстрее, чем его предшественники, о чем свидетельствует опыт ЮАР, поэтому он может затронуть большее число людей в мире, в том числе переболевших другими штаммами. В организации призвали все страны уделить изучению нового варианта коронавируса большее внимание.

Первые сообщения о заражении новым штаммом в ЮАР, Ботсване и Гонконге появились 24 ноября. Позже новости об обнаружении очередного варианта эволюции COVID-19 появились в Израиле и Бельгии. Эксперты ВОЗ включили данный штамм в группу вариантов, вызывающих обеспокоенность.